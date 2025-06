PC SWITCH NX Save Sync 2.20 | Sincronizza i Salvataggi tra Nintendo Switch ed Emulatori

Se desideri una gestione senza stress dei tuoi salvataggi di Nintendo Switch, NX Save Sync è la soluzione ideale. Questa app homebrew innovativa permette di sincronizzare facilmente i file tra la console e un emulatore su PC, offrendo praticità e sicurezza. Con l'ultima versione 2.2.0, il processo è ancora più rapido e affidabile. Scopri come sfruttare al meglio questa tecnologia per ottimizzare il tuo gaming, mantenendo sempre aggiornati i tuoi progressi.

NX Save Sync è un’applicazione homebrew per Nintendo Switch che permette di sincronizzare rapidamente i file di salvataggio tra la console e un emulatore su PC. Con la versione 2.2.0, sono state introdotte nuove funzionalità e miglioramenti per rendere il processo ancora più efficiente. Come Usare NX Save Sync. Sincronizzazione da Switch a PC. Avvia l’app su Switch: Premi ZL ZR o L R per cambiare utente.. Nella scheda Send, seleziona “Start server”. Seleziona i salvataggi da inviare: Naviga tra i titoli con i tasti sinistradestra.. Singolo titolo: Premi A.. Titoli multipli: Premi Y per selezionaredeselezionare, poi A per avviare l’invio (esclude il titolo selezionato). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [PC/SWITCH] NX Save Sync 2.2.0: Sincronizza i Salvataggi tra Nintendo Switch ed Emulatori

In questa notizia si parla di: switch - save - nintendo - sync

