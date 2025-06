Pavia ciclista muore travolto da un auto | guidatore non si ferma a soccorrerlo

Una tragedia scuote Pavia: un ciclista di 56 anni perde la vita dopo essere stato investito da un'auto lungo il ponte sul Lambro, e il conducente si dà alla fuga. Un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e delle responsabilità di ciascuno. Mentre le indagini avanzano, il giovane alla guida si è costituito, affrontando accuse pesanti. La comunità si chiede come prevenire simili drammi in futuro.

Un ciclista di 56 anni è rimasto coinvolto in un tragico incidente: è stato travolto da un'autovettura alle prime ore dell'alba lungo il ponte sul Lambro, vicino Pavia, e l'automobilista non si è fermato per soccorrerlo. Mentre proseguono le indagini, il 27enne alla guida del veicolo si è costituito e dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pavia, ciclista muore travolto da un auto: guidatore non si ferma a soccorrerlo

