Paura sull’A16 | bus in fiamme salvi 28 passeggeri

Un episodio di pura adrenalina sull'autostrada A16 Napoli-Canosa: il bus in fiamme ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma grazie al coraggio e alla prontezza dell’autista, tutti e 28 i passeggeri sono stati salvati. Un salvataggio che dimostra come il sangue freddo possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Questa vicenda ci ricorda l’importanza di essere sempre preparati a ogni imprevisto, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Attimi di puro terrore oggi sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un pullman con a bordo 28 passeggeri ha preso improvvisamente fuoco poco prima di imboccare la galleria di Monteforte Irpino. Il mezzo, appartenente a una compagnia privata di viaggi, era diretto da Napoli verso Avellino. Provvidenziale l'intervento dell'autista, che con grande sangue freddo ha fermato il veicolo e dato immediatamente l'allarme, permettendo così ai passeggeri di mettersi in salvo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero completamente il bus. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno assistito le persone in stato di shock, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per domare l'incendio, che nel frattempo si era esteso anche alla vegetazione ai margini della carreggiata.

