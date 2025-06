Paura in piscina | bambini in ospedale e 200 persone evacuate Incidente e nube tossica

Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi, ma l'episodio ha scosso profondamente tutti i presenti. Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo a causa di un grave errore umano che ha causato la fuoriuscita di una nube tossica, richiedendo interventi immediati dei soccorritori e l’evacuazione dell’impianto. La sicurezza deve rimanere una priorità assoluta, affinché incidenti simili possano essere evitati in futuro.

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo per i frequentatori di una piscina dove un grave errore umano ha provocato la diffusione di una nube tossica che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori e l’evacuazione immediata dell’impianto. È scattato l’allarme per una fuoriuscita chimica che ha coinvolto in totale sette persone, di cui cinque bambini e due adulti, trasportate d’urgenza al pronto soccorso. Fortunatamente nessuno di loro risulta essere in condizioni gravi. L’origine dell’incidente è da attribuire a un tragico errore durante un’operazione di manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

