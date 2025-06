Paura in autostrada a fuoco bus con passeggeri | le fiamme all’improvviso e la fuga dal mezzo

Un episodio drammatico ha scosso l'autostrada: un autobus turistico in viaggio, improvvisamente avvolto dalle fiamme, ha costretto passeggeri e conducenti a una fuga precipitosa. La scena di panico si è svolta sotto gli occhi attoniti di molti, tra blocchi del traffico e momenti di grande tensione. È un richiamo alla vulnerabilità delle nostre percorrenze quotidiane e alla necessità di massima attenzione sulla sicurezza stradale, anche nelle situazioni più imprevedibili.

Un grave episodio ha coinvolto un autobus turistico carico di passeggeri, causando attimi di grande tensione e notevoli disagi alla circolazione. Il mezzo, appartenente a una compagnia privata di trasporti, stava viaggiando lungo una tratta molto trafficata quando un improvviso incendio ha interrotto il tragitto, obbligando tutti a una rapida evacuazione. Il rogo si è sviluppato all’improvviso, poco prima che il veicolo imboccasse la galleria di Monteforte Irpino, in direzione Avellino, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’autista, notando un guasto, ha bloccato il mezzo accostandolo immediatamente sul margine della carreggiata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

