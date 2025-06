Paura a Dubai in fiamme la Tiger Tower | 3.800 evacuati Incendio spento dopo sei ore di intervento VIDEO

Un drammatico incendio ha sconvolto Dubai, coinvolgendo la celebre Tiger Tower, con oltre 3.800 persone evacuate in emergenza. Dopo sei intense ore di intervento, le fiamme sono state domate, evitando vittime. Questo episodio riaccende i timori sulla sicurezza degli edifici iconici della città, già colpiti in passato. In un contesto di crescente sviluppo e innovazione, la sicurezza rimane una priorità assoluta per Dubai.

Un vasto incendio è scoppiato in un edificio di 67 piani a Dubai. Non risultano vittime mentre 3.800 persone sono state evacuate. L’incendio è stato spento dopo sei ore di intervento. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, prende fuoco. Lo riferiscono media internazionali. Tutti i 3.820 residenti dei 764 appartamenti del Marina Pinnacle - ha fatto sapere il Dubai. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura a Dubai, in fiamme la Tiger Tower: 3.800 evacuati. Incendio spento dopo sei ore di intervento VIDEO

