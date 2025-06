Paura a Centocelle | armato di coltello prende a pugni passante con in braccio un neonato

Un episodio di estrema tensione scuote Centocelle: un uomo di 61 anni, armato di coltello e visibilmente fuori controllo, ha preso a pugni un passante con in braccio un neonato, minacciando la sicurezza di tutti. La scena, che ha lasciato la comunità sotto shock, evidenzia quanto possa essere fragile la nostra serenità quando si manifestano situazioni di emergenza. Questa inquietante vicenda ci invita a riflettere sull’importanza di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti.

Ha colpito al volto un passante che aveva in braccio un neonato di pochi mesi. Paura a Centocelle, dove un 61enne armato di coltello ha minacciato due persone in strada. Secondo quanto appreso, l'uomo - già noto alle forze dell'ordine - era in evidente stato di agitazione. Alla vista dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Paura a Centocelle: armato di coltello prende a pugni passante con in braccio un neonato

