Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini dominano lo short delle coppie nella danza avanti Sasso-Altieri Degrassi

Ottima prova in tal senso per la coppia Mills-Cortini, dominatrici dello short nella danza e protagoniste di un'esibizione che ha conquistato pubblico e giuria. Il successo delle giovani promesse del pattinaggio artistico a rotelle conferma il talento e l'impegno degli atleti italiani, pronti a scrivere nuove pagine di eccellenza sportiva. La competizione al Pala Bigi si conferma così una vetrina di talento e passione, avvicinandoci a un futuro ancora più brillante per lo sport italiano.

Arrivano ottime notizie dal Pala Bigi di Reggio Emilia, impianto sportivo che sta ospitando questa settimana le Finali dell’Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che chiude, di fatto, la prima parte di stagione. Nelle coppie e nella danza infatti i binomi azzurri hanno tutti ben figurato, confermando la larga superiorità in campo internazionale.  Ottima prova in tal senso per la coppia d’artistico composta da Micol Mills-Tommaso Cortini, leader per dispersione dopo il corto grazie ad un programma di alto livello, in cui hanno ottenuto buon riscontro in tanti elementi di valore: a cominciare dall’interessante sequenza di passi inaugurale, chiamata di livello 2, al doppio axel in parallelo ben eseguito passando per il sollevamento combinato Venerucci (livello 4) e  per il laccio americano reverse (livello 4). 🔗 Leggi su Oasport.it