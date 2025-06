Passerina aperitivo 17 attività coinvolte nel percorso dell’evento

Preparati a riscoprire la Passerina come mai prima d’ora: venerdì 20 a Grottammare, l’evento ‘Passerina Aperitivo’ apre le porte a un viaggio culinario tra le eccellenze del territorio. Promosso da Confartigianato Imprese e sostenuto dal Comune, coinvolge 17 attività che, in collaborazione con l’AIS Marche, accompagneranno i partecipanti in un percorso gustoso e coinvolgente, valorizzando questo vino d’autore. Non perdere questa occasione di scoprire sapori autentici e convivialità senza confini.

Si chiama 'Passerina aperitivo' l'evento, alla prima edizione, si terrà venerdì 20 dalle 18.30 a Grottammare, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo con il patrocinio del comune di Grottammare e la collaborazione dell'Ais Marche. L'evento si strutturerà in un vero e proprio percorso culinario, che valorizzerà questo prodotto d'eccellenza. Interessa 17 attività che accompagneranno le loro proposte culinarie abbinandole ad assaggi di vino Passerina delle 17 cantine aderenti, (con 18 vini). Passerina Aperitivo è una grande festa, che verrà animata dalla presenza di diverse band musicali, con dieci attrazioni proposte dai locali aderenti.

