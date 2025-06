Passeggero in escandescenza sfonda il gabbiotto del bus

Una notte di paura sulla via Tiburtina: un passeggero, all'improvviso in escandescenza, ha sfondato il gabbiotto dell’autobus creando scompiglio tra i presenti. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, all’altezza di via di Tor Cervara, lasciando tutti sotto shock. Dalle prime informazioni, il motivo del gesto rimane ancora da chiarire, ma l’episodio solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.

Litiga con autista bus e sfonda gabbiotto, intervengono Cc - Un passeggero, dopo una discussione con la conducente, ha infranto il vetro del gabbiotto di protezione ed è fuggito. Come scrive ansa.it