Partito Democratico eletto il ì segretario di federazione del cesenate | è Matteo Gozzoli

Con la conclusione delle 26 assemblee congressuali di Circolo, svoltesi tra il 28 maggio e il 13 giugno 2025, si avvia alla fase finale un percorso importante di confronto e partecipazione per il Partito Democratico della Federazione cesenate. Il congresso si concluderà ufficialmente con l’elezione del nuovo segretario, Matteo Gozzoli, che guiderà il partito verso un futuro di impegno e rinnovamento.

