Parma De Rossi candidatura forte ma non è l' unica | novità a metà settimana

Il Parma si prepara a rivoluzionare la sua panchina, con una candidatura forte e ben delineata. A metà della prossima settimana, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare: il club è infatti in fase di definizione per individuare il nuovo allenatore, collaborando strettamente con il CEO Federico Cherubini. La scelta, ancora in evoluzione, promette di portare nuova linfa a una squadra desiderosa di rilanciare il proprio cammino. A oggi, la candidatura più forte resta quella di...

A metà della settimana prossima, il Parma dovrebbe avere il suo allenatore. L'Area Tecnica, a stretto contatto con il Ceo Federico Cherubini, è al lavoro per decidere chi siederà l'anno prossimo sulla panchina lasciata vuota da Cristian Chivu. A oggi, la candidatura più forte resta quella di.

