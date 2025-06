Parioli a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede

A luglio, i Parioli si preparano a un nuovo volto con i lavori di consolidamento di via Archimede. Mentre si attende ancora l’avvio degli interventi sull’intera collina, il Comune ha dato il via alla prima fase, terminando pulizia e disboscamento. Ora, si aprono le porte a un progetto che promette sicurezza e valorizzazione della zona: un passo importante verso la riqualificazione di uno dei quartieri più iconici di Roma.

Mentre ancora si attende il via ai lavori per l'opera di consolidamento strutturale dell'intera collina dei Parioli, il Comune è riuscito almeno a dare il via a quello che riguarda via Archimede. Sono terminate le operazioni di pulizia e disboscamento dell'area, poi ci sarà l'intervento sulla. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Parioli, a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede

In questa notizia si parla di: parioli - lavori - consolidamento - collina

Parioli, a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede; Collina dei Parioli a Roma, slittano al 2026 i lavori di consolidamento dopo la frana del 2007: «Ma allarmi e smottamenti sono continui»; VIA ARCHIMEDE; SEGNALINI: COMPLETATA PRIMA FASE LAVORI MESSA IN SICUREZZA.

Parioli, a luglio via ai lavori per il consolidamento della collina di via Archimede - Il dipartimento infrastrutture e lavori pubblici ha appena concluso la bonifica, adesso partirà il grosso dell'intervento in un'area fragile dal punto di vista idrogeologico ... Riporta romatoday.it

Parioli, via ai lavori per fermare la collina che frana: stanziati 5 milioni - Dopo 4 anni di attesa, partono i lavori per mettere in sicurezza ... Si legge su roma.corriere.it

Collina dei Parioli a Roma, slittano al 2026 i lavori di consolidamento dopo la frana del 2007: «Ma allarmi e smottamenti sono continui» - Slittano ancora i lavori di consolidamento e messa in sicurezza della collina dei Parioli, a ben 17 anni dalla frana del 2007: i lavori sarebbero dovuti partire nel 2025, ma il prossimo anno ... Riporta roma.corriere.it