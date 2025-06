Parco Marino del Piceno L’iter va avanti a colpi di incontri | | Serve il compromesso

Il Parco Marino del Piceno rinasce tra incontri e dialoghi, simbolo di un impegno condiviso per tutelare la biodiversità. Dopo anni di attesa e discussioni, il progetto, originariamente ambizioso, si trova ora in una fase di stallo, richiedendo compromessi e collaborazione. Per comprendere meglio lo stato attuale, abbiamo incontrato i promotori e ascoltato le loro prospettive, consapevoli che solo attraverso il dialogo sarà possibile rilanciare questa grande sfida ambientale, affinché il futuro sia più sostenibile e condiviso.

Il Parco Marino del Piceno torna al centro del dibattito in riviera: interrogazioni e non detti, per arrivare allo stato dell’arte attuale: al momento, il progetto di una zona a protezione della biodiversità che nel sogno dei promotori doveva estendersi dall’Abruzzo a Porto San Giorgio, è fermo al palo. Ecco allora che abbiamo cercato di capire come sta la situazione attraverso i promotori del Parco Marino del Piceno, attraverso il portavoce Massimo Rossi: "L’istruttoria per l’istituzione del Parco Marino del Piceno prosegue attraverso una serie di incontri e videoconferenze indette dal ministero dell’Ambiente con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con i Comuni di Grottammare e San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco Marino del Piceno. L’iter va avanti a colpi di incontri:: "Serve il compromesso"

