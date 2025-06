Parco delle Cascine cade un altro ramo di albero

Un altro episodio che desta preoccupazione nel cuore di Firenze: nel Parco delle Cascine, dopo il grave incidente di giovedì scorso, un ramo si è staccato da un bagolaro in viale. La sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria e interventi tempestivi per evitare nuove tragedie. È il momento di riflettere sulle condizioni dei nostri spazi verdi e agire con decisione per proteggere tutti.

Dopo il grave incidente di giovedì in cui una ragazza di Monza è finita in ospedale dopo esser stata colpita da un ramo di tiglio mentre aspettava di entrare al primo concerto del Firenze Rocks, oggi un altro ramo è caduto nel parco delle Cascine. Il ramo si è staccato da un bagolaro in viale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Parco delle Cascine, cade un altro ramo di albero

In questa notizia si parla di: ramo - parco - cascine - altro

Paura in serata: un grosso ramo cade al Parco Ducale - Una serata tranquilla al Parco Ducale di Parma si è trasformata in un rapido intervento dei vigili del fuoco, quando un grosso ramo è caduto improvvisamente, rischiando di causare danni o feriti.

Un altro ramo caduto alle Cascine Vai su Facebook

Firenze, un altro ramo caduto al parco delle Cascine; Parco delle Cascine, cade un altro ramo di albero; Crolla un altro ramo al parco delle Cascine.

Firenze, un altro ramo caduto al parco delle Cascine - Due giorni fa una ragazza era stata colpita da un ramo finendo in ospedale ... msn.com scrive

Cascine: cade un altro ramo, nessun ferito - Intanto sempre alle Cascine è cominciato nella mattinata di ieri il controllo straordinario alla chioma delle alberature di viale della Tinaia, deciso a seguito della caduta di un ramo da un albero e ... Da controradio.it

Firenze: allarme alle Cascine. Caduto un altro ramo, dopo il ferimento della ragazza. Lista Schmidt all’attacco - Oggi, 14 giugno 2025, un ramo di bagolaro è caduto nel parco delle Cascine, fortunatamente senza conseguenze. Segnala firenzepost.it