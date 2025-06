Parcheggiatori abusivi infastidiscono troupe di un set e minacciano vigili al molo San Nicola | 3 arresti

La lotta contro i parcheggiatori abusivi a Bari si intensifica, con tre arresti e due fermate in un'operazione decisa della Polizia Locale. I controlli, concentrati sul molo San Nicola, hanno messo fine a comportamenti molesti e minacce rivolte a troupe cinematografiche e vigili urbani. Questa azione dimostra il fermo impegno delle autorità nel tutelare sicurezza e ordine pubblico, garantendo che il mare e le vie cittadine siano libere da questa fastidiosa piaga.

Una stretta della Polizia Locale contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Bari. Tre persone sono state arrestate e due fermate nel corso di alcuni controlli avvenuti negli ultimi giorni in città, in particolare sul molo San Nicola. In particolare, gli agenti sono intervenuti più volte.

