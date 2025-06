Paquita un tuffo nello stile del balletto romantico francese

Immergiti nell’incanto del balletto romantico francese con «Paquita», una produzione che rivive con energia e passione sul palco del Teatro alla Scala fino al 26 giugno. Un viaggio nel passato che si fonde con l’interpretazione moderna, regalando emozioni senza tempo. Non perdere questa straordinaria occasione di riscoprire un capolavoro intramontabile!

Un tuffo nello stile del balletto romantico francese, rinato con verve nei corpi di oggi: accade fino al 26 giugno al Teatro alla Scala dove la compagnia di casa danza . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Paquita», un tuffo nello stile del balletto romantico francese

