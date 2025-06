Papa Leone XIV interviene sulla guerra tra Israele e Iran | Minaccia nucleare

In un momento di grande tensione internazionale, Papa Leone XIV si leva con fermezza sulla delicata crisi tra Israele e Iran, minacciata da un possibile escalation nucleare. Durante le udienze giubilari, il Santo Padre ha lanciato un appello appassionato alle autorità mondiali, richiamando alla responsabilità e al dialogo per evitare una catastrofe che potrebbe coinvolgere l’intera umanità . La sua parola assume un ruolo fondamentale nel promuovere pace e speranza in un’epoca di incertezza.

Nel clima di solennità che accompagna le udienze giubilari, Papa Leone XIV ha nuovamente mostrato la sua attenzione ai grandi temi internazionali. L'evento, che ha raccolto migliaia di fedeli in Piazza San Pietro, è stato segnato da un appello vibrante rivolto alle autorità globali per affrontare una delle crisi più delicate e pericolose dell'attualità. La preoccupazione per l' instabilità in Medio Oriente è da tempo al centro delle riflessioni del pontefice, che ha spesso sottolineato l'importanza di costruire un mondo basato sulla fratellanza e sulla cooperazione. Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha evidenziato la necessità di un intervento immediato per evitare un'escalation di violenza tra Israele e Iran, auspicando un ritorno al dialogo e al rispetto reciproco.

