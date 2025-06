Papa Leone XIV | il Pontefice avrebbe antenati comuni con Madonna ?

Una scoperta sorprendente emerge dall’indagine del New York Times: Papa Leone XIV potrebbe condividere antenati antichi con personalità di fama mondiale come Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie e Hillary Clinton. Un filo rosso invisibile, che collega queste icone attraverso genealogie complesse e sorprendenti, svelando un intreccio di storie e radici che attraversano secoli. Ma qual è il significato di questa rete di parentela sconosciuta? La risposta vi lascerà senza parole.

Uno strano filo rosso collegherebbe il Papa Leone XIV a personaggi del calibro di Madonna, Justin Bieber, Angelina Jolie ed Hilary Clinton. Il New York Times a poco più di un mese dall’elezione del nuovo Pontefice, ha ricostruito l’albero genealogico di Robert Francis Prevost, con una ricerca condotta dai genealogisti di American Ancestors e del Cuban Genealogy Club di Miami. Nel dettagliatissimo report che ha analizzato tutta la storia degli ascendenti dell’attuale papa. Ognuno di noi discende da un numero impressionante di antenati recenti: due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, 16 bisnonni, 32 terzi bisnonni e 64 quarti bisnonni, ovvero 126 antenati unici attraverso due genitori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV: il Pontefice avrebbe antenati comuni con Madonna ?

