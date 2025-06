Papa Leone XIV a Iran e Israele | Le idee possono impazzire servono responsabilità e ragione

In un mondo segnato da tensioni e conflitti, le parole di Papa Leone XIV risuonano con forza e saggezza. Durante l'udienza giubilare a San Pietro, il pontefice ha sottolineato che, anche nelle situazioni più delicate come il confronto tra Iran e Israele, è fondamentale affidarsi alla responsabilità e alla ragione. Sperare, ha detto, significa collegare le persone attraverso il dialogo, un messaggio che invita alla riflessione e alla speranza in tempi di crisi.

"Sperare è collegare" è il tema della catechesi tenuta da Papa Prevost nel contesto dell'udienza giubilare presso la Basilica di San Pietro con pellegrini e fedeli e che si incastra perfettamente con la deteriorata tensione tra Iran e Israele e la minaccia del nucleare che, per il pontefice è possibile risolvere "con il dialogo".

