Papa Leone agli atleti | Siate missionari di speranza per un mondo migliore

Il Papa invita gli atleti a diventare missionari di speranza, trasformando lo sport in un potente strumento per diffondere valori umani e cristiani. Durante il Giubileo degli sportivi, il Santo Padre ha sottolineato come il mondo dello sport possa essere un’arena di virtù autentiche. Nel pomeriggio, migliaia si sono riuniti in piazza del Popolo, condividendo questo messaggio di unità e speranza, con interventi di figure di spicco e videomessaggi emozionanti.

Il Santo Padre al Giubileo degli sportivi: "Il mondo dello sport diventi un'arena per esercitare valori autenticamente umani e cristiani". Nel pomeriggio in tanti in piazza del Popolo con il ministro per lo Sport Abodi: videomessaggio di Bove e Ranieri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Papa Leone agli atleti: "Siate missionari di speranza, per un mondo migliore"

In questa notizia si parla di: mondo - papa - leone - agli

Papa: impegnerò ogni mio sforzo perché la pace si diffonda nel mondo - Nel cuore del Vaticano, il Papa si impegna con fervore per la diffusione della pace nel mondo. In un appassionato appello, sottolinea l'importanza di favorire il dialogo tra i nemici e restituire dignità ai popoli, affermando che la Santa Sede è pronta a svolgere un ruolo attivo in questa fondamentale missione umanitaria.

Putin telefona al Papa, Leone: «Favorisca la pace». Trump: «Sta preparando la risposta agli attacchi» https://ilmessaggero.it/mondo/guerra_ucraina_putin_telefonata_papa_leone_trump_risposta_attacchi_cosa_ha_detto-8878531.html… @ilmessaggeroit @ Vai su X

Il saluto di Papa Leone XIV agli operatori di Ares 118 ? #papa #Roma #PiazzaSanPietro #Ares118 Vai su Facebook

Papa Leone agli atleti: Siate missionari di speranza, per un mondo migliore; Il messaggio di Papa Leone XIV agli studenti per la MaturitĂ 2025; Il Papa ai corridori del Giro d'Italia: siete un modello per i giovani del mondo.

Papa Leone agli atleti: "Siate missionari di speranza, per un mondo migliore" - Il Santo Padre al Giubileo degli sportivi: "Il mondo dello sport diventi un'arena per esercitare valori autenticamente umani e cristiani". gazzetta.it scrive

Giubileo dello Sport, Papa Leone XIV: "Sport aiuti a costruire un mondo migliore" - Leggi su Sky Sport l'articolo Giubileo dello Sport, Papa Leone XIV: 'Sport aiuti a costruire un mondo migliore' ... Come scrive sport.sky.it

Appello di Papa Leone XIV a Israele e Iran: “Responsabilità e ragione” - È dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace, avviando cammini di riconciliazione e favorendo soluzioni che ga ... Secondo tg24.sky.it