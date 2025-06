Paolo Belli | Tredici mesi terribili mia moglie ha avuto un problema di salute molto serio Potrei perdere il lavoro e ne soffrirei ma pazienza Senza lei non potrei stare

Paolo Belli, volto iconico di Ballando con le Stelle e amato musicista, ha attraversato un anno di sfide immense: la grave malattia di sua moglie Deanna, che lo ha costretto a mettere in pausa il suo tour e affrontare incertezza lavorativa. Con coraggio e amore incondizionato, ha condiviso pubblicamente il suo dolore e la rinascita. Ora, finalmente, la serenità è tornata: un messaggio di speranza per chi combatte contro le avversità.

Paolo Belli è il volto di Ballando con Le Stelle, inossidabile accanto a Milly Carlucci. E il musicista si è raccontato a Oggi in una lunga intervista dove parla del programma e del suo tour, interrotto per stare vicino alla moglie: “L’ultimo anno è stato terribile. E adesso che le cose si sono risolte voglio urlare a tutti quanto sono felice. Mia moglie Deanna ha avuto un problema di salute molto serio. Ha affrontato tredici mesi di battaglia esagerata e due mesi fa ci hanno detto che è tutto risolto”. Parole di gioia e anche di speranza: “Mia moglie non ha mai perso forza e ironia, era lei che mi faceva coraggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it