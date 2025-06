Paola Rios rider a 26 anni e mille impieghi per riuscire ad arrivare a fine mese Per l’instabilità non si fanno figli

A soli 26 anni, Paola Rios incarna la sfida quotidiana di un’Italia alle prese con precarietà e insicurezza lavorativa. Tra mille impieghi e sacrifici, questa giovane milanese di origini cilene ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà di un mercato del lavoro instabile, rinunciando persino ai sogni più grandi. La sua storia è un esempio potente di resilienza e impegno, che ci invita a riflettere sulle condizioni dei giovani lavoratori nel nostro paese.

Milano, 14 giugno 2025 – Ha lavorato come rider per Just Eat e come corriere per Amazon, operaia metalmeccanica nel colosso Brembo, banconista, solo per citare alcuni degli impieghi che le hanno permesso di avere una visione a 360 gradi sul mondo del lavoro tradotta nell'impegno sindacale. Paola Rios, 26 anni, si è trasferita in Italia dal Cile con la famiglia quando aveva quattro anni. È uno dei giovani lavoratori lombardi al centro dell' indagine della Cisl. Paola, come è avvenuto il suo ingresso nel mondo del lavoro? "Mi sono diplomata in accoglienza turistica e, conclusi gli studi, ho iniziato subito a lavorare, anche perché avevo bisogno di uno stipendio.