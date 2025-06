Panico in stazione a Monza | spruzzano spray al peperoncino una donna intossicata

Un episodio improvviso e inquietante ha scosso la stazione di Monza, lasciando i presenti nel panico. Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, nel sottopasso ferroviario, qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino, causando un'onda di paura e confusione. Una donna è rimasta intossicata e trasportata in ospedale. L'episodio si è rivelato un atto grave, che richiede immediati approfondimenti per garantire la sicurezza di tutti.

Attimi di paura a Monza: nel sottopasso della stazione ferroviaria è stato spruzzata una sostanza urticante gettando i presenti nel panico. Una donna è finita in ospedale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, intorno alle 16.30.

Spray al peperoncino in un treno della M1 a Milano: evacuato il convoglio alla fermata Cairoli, tre persone soccorse dai sanitari. L’episodio ha causato momenti di panico tra i passeggeri. Vai su Facebook

