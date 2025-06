Panico in autostrada bus carico di passeggeri va a fuoco | il gesto dell’autista

Una scena di grande paura sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: un pullman carico di 28 passeggeri ha preso fuoco poco prima dell’ingresso nella galleria di Monteforte Irpino. La rapida reazione dell’autista, che ha immediatamente dato l’allarme, ha evitato conseguenze più gravi e assicurato la sicurezza di tutti i presenti. Attimi di terrore trasformati in un esempio di coraggio e prontezza, dimostrando come un gesto deciso possa fare la differenza.

Attimi di paura ma, fortunatamente, nessun ferito tra i 28 passeggeri a bordo di un pullman appartenente a una compagnia privata di viaggi, andato in fiamme poco prima di entrare nella galleria di Monteforte Irpino, lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. Determinante è stata la prontezza dell'autista, che ha dato subito l'allarme e consentito ai viaggiatori – partiti da Napoli e diretti ad Avellino – di mettersi in salvo prima che il mezzo venisse completamente divorato dal fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale per prestare soccorso, mentre i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, che si erano estese anche alla vegetazione ai margini della carreggiata.

