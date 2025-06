Pandemonio a Coverciano | stappate le bottiglie per l’esonero di Spalletti | Il video non lascia dubbi

Il mondo del calcio è in tumulto: a Coverciano, tra urla di gioia e brindisi selvaggi, si festeggia l’esonero di Spalletti. Un video cattura il momento, lasciando poco spazio ai dubbi: la passione dei tifosi italiani si fa sentire forte e chiara. Ma cosa ha portato a questa svolta improvvisa? Scopriamo i retroscena di un addio che scuote le fondamenta della Nazionale.

Il rapporto tra Spalletti e la Nazionale non è mai stato semplice e questa nuova pagina triste non fa altro che confermarlo. Donato Di Campli, agente ed ex procuratore di Marco Verratti, ha lanciato dure critiche a Luciano Spalletti, recentemente esonerato dalla guida della Nazionale. Secondo Di Campli, il principale difetto del tecnico toscano sarebbe l'eccessiva presunzione, tipica – a suo dire – di molti allenatori italiani che mettono l'ego davanti alla valorizzazione del materiale umano a disposizione.

