Panda van inseguita dai carabinieri | scoppia una gomma la fuga continua sul cerchione Un ferito

Una notte di caos e adrenalina sulla Valtiberina: un ragazzo ubriaco di Città di Castello, al volante di un panda van, inseguito dai carabinieri, dà il via a una fuga sfrenata che termina in tragedia. La scena si complica quando scoppia una gomma, ma la corsa continua sui cerchioni, causando un incidente e lasciando un amico ferito. La ricostruzione dei fatti rivela un'azione sconsiderata con conseguenze drammatiche.

Caos nella notte sulle strade della Valtiberina. Un ragazzo, residente a Città di Castello e ubriaco alla guida, è stato protagonista di una scellerata fuga in auto. Alla fine è stato fermato dopo un incidente: ferito un amico del giovane che si trovava all'interno del mezzo. La ricostruzione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Panda van inseguita dai carabinieri: scoppia una gomma, la fuga continua sul cerchione. Un ferito

