Palmeri | Inter al Mondiale rischi già al girone! Ringiovanire ma con qualità

Palmeri analizza con entusiasmo il prossimo Mondiale per Club, un banco di prova importante per Inter e Juventus nel giugno in arrivo. Tra sfide e opportunità , il giornalista si sofferma anche sul mercato, sottolineando come l’Inter abbia bisogno di investimenti mirati per ringiovanire la rosa senza perdere qualità . In un contesto di stagione lunga e complessa, le scelte strategiche diventeranno decisive: il futuro delle due grandi del calcio italiano dipende proprio da qui.

Palmeri parla del Mondiale per Club che impegnerĂ Inter e Juventus durante questo mese di giugno. Poi un pensiero anche sul mercato. Le sue parole a Sportitalia.it. SOLDI PER IL MERCATO – Tancredi Palmeri parla della Beneamata che deve ringiovanire la rosa: « I soldi servono soprattutto all’Inter, che deve ringiovanire ma farlo con qualitĂ . Con tutte le difficoltĂ dell’allungare ulteriormente una stagione infinita, anche per questo per Inter e Juventus il Mondiale per Club è fondamentale. I soldi che si incassano sono tantissimi, non a caso club come Milan, Manchester United, Barcellona, Liverpool etc stanno giĂ bussando alla FIFA per fare allargare la prossima edizione a 48 squadre e cambiare i criteri di accesso ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Palmeri: «Inter, al Mondiale rischi giĂ al girone! Ringiovanire ma con qualità »

In questa notizia si parla di: palmeri - inter - ringiovanire - mondiale

Palmeri: «Fallimento Inter senza titoli? Guardate Juve e Milan con mercati milionari! Sul Napoli dico questo» - Tancredi Palmeri, giornalista di SportItalia, ha analizzato la stagione dell’Inter nella corsa allo scudetto, confrontandola con i mercati milionari di Juventus e Milan e ponendo l'accento sulla determinazione del Napoli.

Biasin: “Inzaghi non ha accordi con alcun club e al momento ha una sola priorità : la partita di Monaco. Dopo la finale di Champions allenatore e dirigenti nerazzurri si troveranno per trovare l’intesa necessaria per andare avanti insieme” #Inter Inzaghi è intocc Vai su Facebook

Palmeri: “L’Inter deve ringiovanire. Mondiale per Club fondamentale. Incredibilmente…”.

Palmeri: “L’Inter deve ringiovanire. Mondiale per Club fondamentale. Incredibilmente…” - I nerazzurri sono impegnati nel Mondiale per Club, mentre Marotta e Ausilio lavorano da tempo per svecchiare la rosa. Da fcinter1908.it

Tancredi Palmeri azzarda: «Mondiale per Club? La Juve può aspirare a quel traguardo, mentre l’Inter rischia…». Il pronostico del giornalista - com, Tancredi Palmeri ha parlato dell’imminente Mondiale per Club. Come scrive juventusnews24.com

Tancredi Palmeri: "Mondiale per Club, l'Inter rischia già al girone. Per la Juve primo posto proibitivo, ma qualificazione probabile" - In un editoriale scritto per "Sportitalia", Tancredi Palmeri si sofferma sulle chances di qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club per le 2 italiane che parteciperanno ... Secondo tuttojuve.com