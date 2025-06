Pallanuoto modenese | Penta Modena e squadra femminile ai playoff per la promozione

Tutto da scoprire, emozioni e sfide appassionanti si accendono nelle ultime battute della stagione della pallanuoto modenese. Il Penta Modena lotta per la promozione in Serie B, mentre le ragazze del team femminile affrontano un'importante sfida ai playoff di A2. La vittoria contro Calenzano domani sera potrebbe aprire le porte alle finali nazionali, regalando un finale di stagione indimenticabile.

Ultimi scampoli stagionali per la pallanuoto modenese, alle prese con i playoff per la promozione in Serie B, per quello che riguarda il Penta Modena, e addirittura in A2 per quanto riguarda la squadra femminile: difficile il compito delle ragazze di Gavioli, che devono battere Calenzano domani sera alle 20 alla Dogali, per approdare poi da terza nel girone alle finali nazionali di B femminile, il prossimo weekend ad Avezzano. Tutto da scoprire, ma con un ruolo da protagonista, il playoff maschile del Penta Modena, che si presenta alla piscina Fiammetta di Certaldo alle 19 per la gara d’andata contro la Polisportiva Certaldo, seconda nel girone Marche di C, col miglior attacco e forte di una media di quasi 16 reti segnate a partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto modenese: Penta Modena e squadra femminile ai playoff per la promozione

