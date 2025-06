Pallanuoto Alvaro Granados arriva alla Pro Recco! Uno degli attaccanti più forti al mondo sbarca in Italia

Alvaro Granados, uno degli attaccanti più forti al mondo, sta per incredibilmente sbarcare in Italia, indossando i colori della Pro Recco. Con un palmarès che include il titolo di capocannoniere delle ultime due Champions League e successi agli Europei, il talentuoso atleta spagnolo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama della pallanuoto nostrana. La sua presenza promette di portare la squadra ligure a nuovi vertici, rafforzando ulteriormente la tradizione di eccellenza.

Alvaro Granados difenderà i colori della Pro Recco nella prossima stagione: il formidabile attaccante spagnolo giocherà tra le fila dei Campioni d’Italia, che hanno acquistato uno dei migliori pallanuotisti del mondo. Il capocannoniere delle ultime due edizioni della Champions League con la calottina del Novi Beograd rinforzerà massicciamente la compagine ligure, desiderosa di confermarsi ai vertici. Il classe 1998 ha vinto gli ultimi Europei con la Spagna e il Mondiale di Budapest nel 2022, in passato ha militato per cinque stagioni nel Barceloneta e poi ha giocato per un paio di anni in Serbia: “ Arrivare alla Pro Recco, oltre ad essere un’occasione incredibile per allenarmi e giocare con i migliori, significa coronare un sogno. 🔗 Leggi su Oasport.it