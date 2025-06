Pallacanestro Reggiana | Troy Caupain nuovo leader Vitali rinnova fino al 2027

La Pallacanestro Reggiana si prepara a fare un grande salto in avanti con l’ingaggio di Troy Caupain, il nuovo leader targato USA. Con un passato tra Strasburgo e Murcia, Caupain porta energia, talento e esperienza, pronto a consolidare il roster e guidare la squadra verso nuovi traguardi. La firma ufficiale è imminente: un acquisto strategico che alimenta le speranze di tifosi e addetti ai lavori. La stagione sta per entrare nel vivo!

L’erede di Cassius Winston sarà Troy Caupain. La Pallacanestro Reggiana deve solo sistemare gli ultimi dettagli, ma ha raggiunto l’accordo con il giocatore che firmerà il contratto (annuale con opzione) proprio in queste ore. Classe ’95, nativo di New York (193 cm per 91kg) è reduce da una stagione da 14,5 punti e 4 assist con Strasburgo, club dov’è approdato a febbraio dopo l’esperienza di un anno e mezzo al Murcia (Liga Acb). Si tratta di un regista più ‘classico’ rispetto a Winston, con meno fantasia in attacco, ma probabilmente più costante e affidabile rispetto al folletto di Detroit. I più esperti lo ricorderanno a Udine (in A2, stagione 2017-18) e poi a Brescia (2022-23). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallacanestro Reggiana: Troy Caupain nuovo leader, Vitali rinnova fino al 2027

In questa notizia si parla di: pallacanestro - reggiana - troy - caupain

Pallacanestro Reggiana: stagione regolare da record, ora i playoff - La Pallacanestro Reggiana abbandona la stagione regolare con un bilancio straordinario, collezionando 18 vittorie in 30 partite.

La Pallacanestro Reggiana punta forte su Troy Caupain per il post-Winston Vai su X

Pallacanestro Reggiana: Troy Caupain nuovo leader, Vitali rinnova fino al 2027; La Pallacanestro Reggiana punta forte su Troy Caupain per il post-Winston; MERCATO LBA - Reggio Emilia ai dettagli per Troy Caupain, si lavora anche agli italiani.

Pallacanestro Reggiana punta su Troy Caupain come nuovo playmaker - La Pallacanestro Reggiana sceglie Troy Caupain per il ruolo di playmaker, sostituendo Cassius Winston. Secondo msn.com

LBA - Reggio Emilia ha scelto il nuovo play: trattativa per Troy Caupain - Il prescelto del nuovo direttore sportivo Marco Sambugaro per il ruolo di playmaker è Troy ... Lo riporta pianetabasket.com

LBA - Reggiana, Michele Vitali resta in biancorosso per altre due stagioni - Pallacanestro Reggiana comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell'atleta Michele Vitali fino al termine della stagione 2026/2027. Scrive pianetabasket.com