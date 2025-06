Pallacanestro Cantù trionfa e torna in Serie A dopo quattro stagioni

Dopo quattro stagioni di attesa, la Pallacanestro Cantù torna a respirare l’emozione della Serie A. Con un finale da brividi, gli uomini di Nicola Brienza hanno conquistato la promozione grazie a una rimonta epica nel quarto quarto, chiudendo la serie sul 3-0 contro Rimini. Ora, con il sogno finalmente realizzato, i tifosi sono pronti a celebrare questa straordinaria vittoria e a scrivere un nuovo capitolo di successo.

La Pallacanestro Cantù torna in Serie A. Con un parziale clamoroso nel quarto quarto gli uomini di Nicola Brienza chiudono la serie con Rimini sul 3-0 e un'attesa lunga quattro stagioni. È trionfo. Cantù affronta Gara 3 della serie con l'opportunità di chiudere i conti davanti al proprio pubblico, ma l'approccio non è dei migliori. L'Acqua S.Bernardo parte lenta, quasi frenata dal peso dell'occasione, mentre Rimini approfitta subito della situazione con un parziale di 1-7 firmato da Robinson e Johnson, che impongono ritmo e intensità. Serve una scossa, e ad accenderla sono Basile (nella foto) e McGee, protagonisti della reazione che riporta i biancoblù a contatto.

