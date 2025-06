palio ecco fantini e cavalli tutto pronto per la sfida

L’attesa a Castiglion Fiorentino cresce, il Palio si avvicina e l’energia tra rioni si fa palpabile. Fantini e cavalli sono pronti a scendere in pista, ognuno con il sogno di conquistare il traguardo e la gloria. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di tensione, pronta a scrivere un’altra pagina indimenticabile di questa tradizione secolare. Siete pronti a vivere l’adrenalina del Palio?

di Laura Lucente CASTIGLION FIORENTINO È febbre da Palio. Il conto alla rovescia per la gara più attesa dell’anno a Castiglion Fiorentino è ormai iniziato. Ieri mattina nella sala del Consiglio Comunale sono stati annunciati ufficialmente dai capitani dei rioni i fantini e i cavalli che correranno domenica. "Per Porta Fiorentina – conferma il Capitano Simone Divulsi – vedremo Dino Pes e Andrea Chessa su Bosea e Vanadio da Clodia; per il Memorial Federico Fabbri che porta la sua Corinne Clar". Mentre "per il Rione Cassero – continua Francesco Baldi, al suo primo Palio nel ruolo di Capitano – ci saranno i fantini Adrian Topalli con Veranu e Elias Mannuci con Tiepolo; per il Memorial monterà Alessio Giannetti con Dimoniu". 🔗 Leggi su Lanazione.it