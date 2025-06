Palio dei Rioni la conferenza stampa dei Capitani Ufficializzate le monte e i cavalli

A Castiglion Fiorentino, il Palio dei Rioni si prepara a vivere il suo momento più atteso: la conferenza stampa dei Capitani, dove sono state ufficializzate le monte e i cavalli protagonisti di questa tradizione millenaria. Una festa che unisce comunità e storia, celebrata in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio. Il Sindaco Agnelli sottolinea l’impegno della città nel valorizzare questa manifestazione, simbolo di identità e rinascita per tutta la comunità.

Arezzo, 14 giugno 2025 – “È la festa di Castiglion Fiorentino in onore della Madonna delle Grazie del Rivaio e il Comune ci sta credendo ed investendo e lo sta facendo per tutta la Città”. Sono queste le parole del Sindaco Mario Agnelli in apertura della conferenza stampa di questa mattina “dedicata” ai Capitani dei Rioni che hanno ufficializzato le monte e i cavalli che si presenteranno al canapo domenica 15 giugno. “Per Porta Fiorentina” – spiega il Capitano Simone Divulsi – “vedremo Dino Pes e Andrea Chessa su Bosea e Vanadio da Clodia; per il Memorial Federico Fabbri che porta la sua Corinne Clar”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio dei Rioni, la conferenza stampa dei Capitani. Ufficializzate le monte e i cavalli

Ufficializzate le monte e i cavalli per il Palio Stamattina in Sala San Michele si è svolta la tradizionale conferenza stampa dei capitani dei tre Rioni

