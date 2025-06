PALINSESTI 22-28 GIUGNO 2025 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Scopri il palinsesto completo dal 22 al 28 giugno 2025: un viaggio tra fiction appassionanti, grandi eventi sportivi e programmi imperdibili delle principali emittenti italiane. Dalle prime visioni di Rai1 e Canale 5 alle esclusive di La7, Tv8 e Nove, preparati a vivere una settimana ricca di emozioni e intrattenimento. Ecco tutto ciò che ti aspetta nel mondo della tv per non perdere nemmeno un istante!

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 22 al 28 giugno 2025 Rai1 D: MĂ kari 3 (44) R L: Noos: L'Avventura della Conoscenza new M: Simon Coleman 2 (14) 1ÂŞ Tv M: G: Don Matteo 13 (610) R V: TIM Summer Hits (34) S: Una Voce per Padre Pio Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ÂŞTv L: Yara 1ÂŞTv M: Gigi & Friends: Sicily For Life M: L'isola dei Famosi (910) G: Juventus-Manchester City V: La Notte nel Cuore 1ÂŞTv S: Mondiale per Club (22:00) Altre segnalazioni Dal 2606, seconda serata – Overland Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: Il Lago della Vendetta L: Elsbeth 2 (13) 1ÂŞTv M: Storie al Bivio Show new M: Delitti in Paradiso (68) + Beyond Paradise (66) 1ÂŞTv G: Ore 14 Sera V: doc + Skam Italia S: Nel Segno del Giallo Italia 1 D: Sarabanda Celebrity L: AtlĂ©tico Madrid-Botafogo M: Benfica-Bayern Monaco M: G: V: S: Windstorm 2: Contro Ogni Regola Altre segnalazioni Il 2206, ore 19:00 – 911 Lone Star + 911 Altre segnalazioni Il 2206, ore 18:00 – Juventus-Wydad Casablanca Il 2606, ore 03:00 – Inter-River Plate Rai3 D: Report L: Filorosso M: Kilimangiaro Gran Tour new M: Chi l'ha Visto? G: Estati Senza Fine V: Habemus Papam S: Stranizza d'Amuri 1°Tv Rete 4 D: Zona Bianca L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado: Le Storie S: Lo Squalo 2 Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione La7 D: La Frode L: Piazzapulita Presenta: 100 Minuti M: Inchieste in Movimento M: Magma, Mattarella, il Delitto Perfetto G: Piazzapulita Speciale V: Propaganda Live: Il Meglio S: Indovina Chi Viene a Cena La7D D: Miss Marple L: M: JosĂ©phine R M: G: V: JosĂ©phine R S: Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Tv8 D: I Delitti del BarLume R L: In & Out: Niente di Serio M: M: Rain Man: L'uomo della Pioggia G: Money Road (56) 1ÂŞ Tv V: Italia's Got Talent: Best Of S: 4 Ristoranti Nove D: Little Big Italy R L: Cash Or Trash: La Notte dei Tesori (44) M: Jumanji M: Like a Star (78) G: V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Faking It: Bugie Criminali Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Legenda 1°Tv = prima visione 1°Tv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica