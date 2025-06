Palazzina a rischio crollo | scatta lo sgombero

Una palazzina in via Cristoforo Colombo è stata dichiarata a rischio crollo, portando allo sgombero immediato di due famiglie e otto persone. La decisione si è resa necessaria dopo accurate verifiche sulla stabilità dell’edificio, che hanno evidenziato gravi pericoli. La sicurezza dei residenti e della comunità resta la priorità assoluta: ecco cosa succede e quali misure sono state adottate per garantire protezione e supporto a chi si trova senza casa.

In via Cristoforo Colombo è stato disposto lo sgombero della palazzina che si trova al civico 72. Due le famiglie al momento rimaste senza casa per un totale di 8 persone. Lo sgombero è stato disposto dopo una verifica di stabilità effettuata nello stabile, in cui - da quanto risulta a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Palazzina a rischio crollo: scatta lo sgombero

