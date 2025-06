Padre ritrova la figlia dopo 13 anni | arrestata la madre

Dopo tredici anni di angoscia e speranza, finalmente una svolta: Chantal, la bambina portata via dalla sua famiglia nel 2012, è stata ritrovata. L’arresto della madre e il mirato intervento delle forze dell’ordine italiane e ungheresi hanno portato alla tanto attesa scoperta. La notizia riaccende i cuori e rinnova l’augurio di un felice ricongiungimento, testimoniando che la giustizia e la determinazione possono vincere anche le sfide più difficili.

Chantal aveva 14 mesi quando nel 2012 venne portata via alla sua casa di Vigonza (Padova) dalla madre. Dopo 13 anni è l'avvocata Chiara Balbinot ad avvisare Andrea Tonello: "L'hanno trovata". La Polizia italiana, in collaborazione con la Polizia ungherese, l'ha rintracciata, ormai tredicenne, a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Padre ritrova la figlia dopo 13 anni: arrestata la madre

