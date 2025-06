Padre Pasquale La Milia nominato parroco di Sant’Antonio di Padova a Borgetto

Dopo un'intensa esperienza in Perù, Padre Pasquale La Milia torna a Borgetto come nuovo parroco di Sant’Antonio di Padova. La comunità locale, entusiasta e carica di speranza, si prepara ad accogliere il suo pastore, forte di un passato ricco di dedizione e fede. Una nomina che segna un nuovo capitolo per la parrocchia, pronta a scrivere insieme le pagine del futuro.

Dopo una lunga missione in Perù, Padre Pasquale La Milia, sacerdote monrealese, torna ad assumere la guida di una parrocchia, Sant'Antonio di Padova a Borgetto. Una nomina accolta con gioia e speranza dalla comunità, che si prepara ad accogliere il nuovo pastore. L'esperienza missionaria in Perù ha profondamente segnato il percorso di Padre La Milia.

