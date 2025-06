Padova padre riabbraccia la figlia dopo 13 anni | era in Ungheria arrestata la madre

Dopo 13 anni di attesa e speranza, un padre di Padova ha finalmente riabbracciato la propria figlia, scomparsa da Vigonza nel 2012 all’età di 14 mesi. La vicenda, che coinvolge l’arresto della madre in Ungheria, ha visto una lunga battaglia legale e umana per ritrovare Chantal. Una storia di dolore, determinazione e rinascita, che dimostra come la speranza possa superare ogni ostacolo. La verità ha prevalso, restituendo loro un futuro insieme.

Chantal aveva soltanto 14 mesi quando, nel 2012, sparì da Vigonza (Padova) insieme alla madre, Klaudia?Sallai?Ildico, cittadina ungherese. Quella che doveva essere una breve vacanza nel Paese d'origine di Klaudia si trasformò in una fuga: la donna non riportò più la bambina in Italia, facendo perdere ogni traccia di entrambe. Un'indagine lunga e tenace. Per 13 anni il padre, Andrea?Tonello, non ha mai smesso di cercare sua figlia. La Squadra Mobile di Padova, il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e le autorità ungheresi hanno lavorato fianco a fianco, sostenuti anche dall'ufficio dell' Esperto per la sicurezza in Romania accreditato in Ungheria.