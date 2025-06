Paderno 50enne arrestato per atti osceni nel parco pubblico

Una scena sconvolgente ha scosso la tranquillità di Paderno Dugnano: un uomo di 50 anni è stato arrestato nel parco “La Cava” per atti osceni davanti a bambini. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato ulteriori complicazioni, sottolineando l’importanza della vigilanza e della sicurezza nei luoghi pubblici. È un triste promemoria che la tutela della comunità deve essere sempre una priorità.

I carabinieri hanno arrestato per atti osceni un uomo all’interno del parco pubblico “La Cava” di Paderno Dugnano. Arrestato nel parco mentre si masturbava vicino a un gruppo di minori I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni, hanno arrestato e contestualmente denunciato per porto di armi o strumenti atti ad offendere . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

