Padellaro presenta Antifascisti immaginari | Attacco in Iran? Il mondo scivola verso l’ignoto Travaglio | Ora Meloni prenda le distanze

Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, riflette sulla crescente inquietudine globale e sull’incapacità dei leader di affrontare le sfide attuali. In un momento in cui la minaccia di una guerra atomica si fa più concreta, l’autore invita il nostro governo a distinguersi e agire con responsabilità. La crisi internazionale richiede una presa di posizione decisa, perché il futuro del mondo non può essere lasciato al caso.

“Il mondo sta scivolando verso l’ignoto, siamo tutti terrorizzati da una possibile guerra atomica, però continuiamo a parlare di antifascismo e fascismo e giochiamo con queste parole. Proprio in queste ore tragiche, avremmo bisogno di un governo che fosse protagonista sulla scena internazionale per cercare di fermare queste follie”. Così Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano durante la presentazione del suo ultimo libro “ Antifascisti immaginari “, alla libreria UBIK Spazio Sette a Roma. A dialogare con l’autore era presente il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ha firmato la prefazione del libro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padellaro presenta “Antifascisti immaginari”: “Attacco in Iran? Il mondo scivola verso l’ignoto”. Travaglio: “Ora Meloni prenda le distanze”

In questa notizia si parla di: mondo - padellaro - ignoto - presenta

Padellaro presenta “Antifascisti immaginari”: “Attacco in Iran? Il mondo scivola verso….

Mondo Ignoto - Questo sito non è un negozio: è un catalogo di tutti i testi di genere fantastico pubblicati in Italia fino al 2011. Segnala fantascienza.com