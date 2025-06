Padel Major di Roma | Galan batte ancora Lebron è finale al Foro

Al Foro Italico di Roma, il BNL Italy Major Premier Padel ha regalato emozioni indimenticabili con la semifinale maschile che ha visto Ale Galan e Fede Chingotto trionfare ancora una volta contro LeBron e Lebron. Un duello avvincente che conferma il dominio dei “Chingalan” sul circuito, scrivendo un nuovo capitolo di una rivalità che infiamma gli appassionati. La sfida si chiude così con l’ennesima vittoria di Galan, dimostrando che la passione e la determinazione sono imbattibili.

Roma, 14 giu. (askanews) – I “Chingalan” non mollano mai. Per conferma chiamare Juan Lebron e Franco Stupaczuk, gli altri due protagonisti della prima semifinale maschile del BNL Italy Major Premier Padel che sabato pomeriggio ha infiammato il campo Centrale al Foro Italico. Si chiude dunque con un’altra vittoria di Ale Galan (in coppia con Fede Chingotto) il nuovo capitolo della sfida contro Lebron, dopo la rocambolesca separazione del 2024. Da quando Ale ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera sportiva, sottolinea una nota, gli ex dominatori mondiali si sono affrontati cinque volte, tutte finite con il successo di Galan. 🔗 Leggi su Ildenaro.it