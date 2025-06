Overtourism nel Parco Alpi Liguri Alessandri | Verso una gestione degli accessi

L’overtourism nei parchi alpini come quello delle Alpi Liguri-Alessandri sta spingendo verso una gestione più sostenibile degli accessi. Il Parco studia soluzioni per preservare aree di grande richiamo, come i laghetti di Rocchetta Nervina, coinvolgendo operatori e residenti agli Stati Generali. Obiettivo: garantire un equilibrio tra fruizione e tutela ambientale, affinché natura e comunità possano convivere nel rispetto reciproco.

Allo studio del Parco la fruizione sostenibile di zone particolarmente frequentate, come i laghetti di Rocchetta Nervina. Agli Stati Generali dell’ente ascoltate le richieste di operatori e residenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Overtourism nel Parco Alpi Liguri, Alessandri: “Verso una gestione degli accessi”

