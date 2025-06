Overtourism nel Parco Alpi Liguri Alessandri | Verso una gestione degli accessi

L’overtourism nei parchi delle Alpi Liguri, come Alessandri, solleva sfide cruciali per la conservazione e la qualità della visita. Il Parco sta studiando strategie innovative per garantire una fruizione sostenibile, soprattutto nelle zone più affollate come i laghetti di Rocchetta Nervina. Durante gli Stati Generali, operatori e residenti hanno condiviso le loro esigenze, aprendo la strada a un equilibrio tra turismo e tutela ambientale.

Allo studio del Parco la fruizione sostenibile di zone particolarmente frequentate, come i laghetti di Rocchetta Nervina. Agli Stati Generali dell'ente ascoltate le richieste di operatori e residenti.

