Overtourism | il 15 giugno in diverse città d' Europa si manifesta L' attivista italiana | Il turismo non ci salverà anzi mette a rischio il diritto di vivere nelle nostre di città

Il fenomeno dell'overtourism sta trasformando le nostre città in luoghi di sovraffollamento e perdita di identità. Il 15 giugno, attivisti europei, tra cui una rappresentante italiana di Genova, scenderanno in piazza per chiedere un cambiamento reale: un turismo sostenibile che rispetti il diritto di vivere nelle nostre città, tuteli l’ambiente e preservi i servizi pubblici. La loro voce si fa portavoce di un bisogno urgente di riforme concrete, perché il turismo non può essere il nemico della nostra qualità di vita.

In molte città europee, anche italiane, sono previste mobilitazioni contro l'overtourism. Cosa chiedono? Che i governi nazionali e locali lavorino sulle tematiche connesse al turismo: diritto all'alloggio, aumento dei prezzi, scomparsa dei servizi, inquinamento, saturazione dei mezzi di trasporto, privatizzazione di luoghi pubblici. Ecco cosa ci ha raccontato un'attivista di Genova. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Overtourism: il 15 giugno in diverse città d'Europa si manifesta. L'attivista italiana: «Il turismo non ci salverà, anzi, mette a rischio il diritto di vivere nelle nostre di città»

In questa notizia si parla di: overtourism - città - attivista - turismo

Overtourism, pistole ad acqua contro i troppi turisti che affollano le città. «Stimolano le economie locali ma spesso sacrificano il benessere dei residenti» - L'overtourism ha trasformato città come Barcellona in epicentri di affollamento, dove i turisti alimentano le economie locali, ma a scapito del benessere dei residenti.

