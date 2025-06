Otto chef in sfida a Ortona per il festival del Brodetto 2025

otto chef in sfida a Ortona per il Festival del Brodetto 2025. Lunedì 16 giugno, dalle 13.30 alle 16.00, i locali del ristorante “Al vecchio teatro” di Ortona ospiteranno l’edizione 2025 del “Festival del Brodetto”, una competizione che celebra uno dei piatti simbolo della marineria italiana. Otto agguerriti e selezionati concorrenti si sfideranno a colpi di sapori autentici e creatività culinaria, dando vita a un vero e proprio spettacolo gastronomico che promette di deliziare tutti i sensi.

Lunedì 16 giugno, dalle 13.30 alle 16.00, i locali del ristorante “Al vecchio teatro” di Ortona ospiteranno l’edizione 2025 del “Festival del Brodetto”, una competizione che celebra uno dei piatti simbolo della marineria italiana. Otto agguerriti e selezionati concorrenti si sfideranno a colpi di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Otto chef in sfida a Ortona per il festival del Brodetto 2025

In questa notizia si parla di: otto - ortona - festival - brodetto

Ortona, torna “Scintille”: otto eventi estivi per accendere cultura e autodeterminazione - Ortana torna scintille: otto eventi estivi per accendere cultura e autodeterminazione. Da giugno ad agosto, un calendario ricco di concerti, libri, laboratori e performance che portano in scena tematiche di parità di genere e libertà di scelta.

Otto chef in sfida a Ortona per il festival del Brodetto 2025 https://ift.tt/GFTR29H https://ift.tt/GNFQaqu Vai su X

Otto chef in sfida a Ortona per il festival del Brodetto 2025; Otto chef in sfida a Ortona per il festival del Brodetto 2025; Il ristorante Phoenix di Foggia vince il Festival del brodetto.

Finale Nazionale Festival del Brodetto a Ortona - il ristorante "Al Vecchio Teatro" ospiterà la Finale Nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico con sei professionisti dei fornelli, in ... Da ilmessaggero.it