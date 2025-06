Ostuni si è riempita di commozione questa mattina, in un momento di grande dolore e rispetto. I funerali di Carlo Legrottaglie, il coraggioso brigadiere dei carabinieri ucciso durante un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, hanno visto la presenza del presidente Sergio Mattarella, testimoniando l'importanza del suo sacrificio per la sicurezza pubblica. Un momento che resterà nella memoria collettiva, simbolo di dedizione e coraggio.

Alle 11 nella chiesa di Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie. Il brigadiere dei carabinieri, 60 anni, è stato assassinato in un conflitto a fuoco giovedì mattina a Francavilla Fontana. Uno sei due banditi è rimasto ucciso dopo una seconda sparatoria, stavolta con i poliziotti che avevano individuato in una masseria in territorio di Grottaglie il luogo in cui i malviventi in fuga si stavano nascondendo. L'articolo Ostuni: stamattina i funerali di Carlo Legrottaglie, presente Sergio Mattarella Carabiniere ucciso da due malviventi di cui uno è morto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it