Ostuni | stamattina i funerali di Carlo Legrottaglie presente Sergio Mattarella Carabiniere ucciso da due malviventi di cui uno è morto Lutto cittadino anche a Francavilla Fontana

Ostuni questa mattina si è fermata in un silenzio di rispetto per i funerali di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso giovedì a Francavilla Fontana. La cerimonia, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato il grande dolore della comunità e l’onore per chi ha dedicato la vita alla tutela della sicurezza. Un momento di riflessione e lutto che coinvolge tutta la regione, unendo cittadini e istituzioni in memoria di un eroe.

Alle 11 nella chiesa Santa Maria Madre della Chiesa in Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie. Annunciata la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi è lutto cittadino ad Ostuni e Francavilla Fontana. Il brigadiere dei carabinieri, 60 anni, è stato assassinato in un conflitto a fuoco giovedì mattina a Francavilla Fontana. Uno sei due banditi è rimasto ucciso dopo una seconda sparatoria, stavolta con i poliziotti che avevano individuato in una masseria in territorio di Grottaglie il luogo in cui i malviventi in fuga si stavano nascondendo.

