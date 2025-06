Ostuni si ferma per l’addio al brigadiere Carlo Legrottaglie | lacrime applausi e una folla commossa

Ostuni si ferma in un silenzio carico di emozione per l’addio al brigadiere Carlo Legrottaglie, un gesto di rispetto e gratitudine da parte di una comunità profondamente colpita. La chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa si è riempita di lacrime, applausi e ricordi, testimoniando il forte legame tra il giovane eroe e i cittadini. La cerimonia proseguirà con un momento di commozione che rimarrà impresso nei cuori di tutti.

È arrivato poco fa nella chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa di Ostuni il feretro del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, accolto da un lungo e commosso applauso dei cittadini assiepati ai lati della strada. A breve avrà inizio la celebrazione eucaristica. In prima fila nei banchi, la moglie Eugenia e le figlie quattordicenni, Carla e Paola. Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lutto cittadino a Ostuni: alle 11 i funerali di Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo dei Carabinieri ucciso durante una sparatoria, alla vigilia della pensione. Alle esequie sarà presente il presidente Mattarella Immagini dell'inviata #GR1 @ElenaBaiocco Vai su X

Oggi Ostuni saluta Carlo Legrottaglie. Brigadiere, marito, papà. Un uomo che ha servito lo Stato fino all’ultimo giorno, strappato alla vita proprio alla vigilia della pensione. Le sue figlie, Carla e Paola, lo hanno salutato così: “Non è un addio, papà… ti a Vai su Facebook

