Osimhen nuovo tormentone | la Juve deve trattare col Napoli Che non vuole fare sconti ma è costretto a venderlo

Tutti lo vogliono, chi se lo piglia? Osimhen è tornato a essere uno dei tormentoni di questo calciomercato. Si era chiusa la scorsa estate così, col passaggio al Galatasaray maturato a sorpresa nei primissimi giorni di settembre (da un’idea nata. nei primissimi giorni di settembre); si riapre un’estate così, con il Galatasaray che è convinto di poter acquistare il giocatore, il quale intanto però riceve lusinghe importanti anche da altre società . Una, l’ha già rifiutata: ha ringraziato Simone Inzaghi per aver pensato a lui come punta di riferimento per l’Al-Hilal; e ha ringraziato il club di Riad per l’offerta faraonica da quasi 27 milioni di euro netti all’anno (!). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it